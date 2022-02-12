Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Около 3 тыс. учителей, пожарных и др. служащих Нью-Йорка могут потерять работу из-за того, что не успели вакцинироваться от коронавируса к установленному сроку, передает ВВС.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что не будет менять правила, несмотря на то, что в городе идут многодневные протесты с тех пор, как его предшественник объявил об этой политике в 2021 г. Противники обязательной вакцинации заявили, что требования города нарушают их свободу.

Сейчас в Нью-Йорке запланированы новые протесты, противники обязательной вакцинации подали многочисленные юридические иски в суд.

Однако, хотя Верховный суд США ранее отменил национальную политику, требующую обязательной вакцинации или еженедельных тестов для сотрудников крупных предприятий, он отказался занять позицию против более локальных требований.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил на пресс-конференции, что дело не в том, что город увольняет сотрудников, а в том, что «люди увольняются».

Многие из 3000 непривитых были в неоплачиваемом отпуске с тех пор, как мандат вступил в силу прошлой осенью.

По официальным данным, в Нью-Йорке полностью вакцинированы более 85% взрослых и более половины детей, имеющих право на вакцинацию. Но существуют группы, выступающие против обязательной вакцинации.