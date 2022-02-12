Новосибирск, 12 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Новосибирским школьникам, которые пока продолжат учиться удалённо, выдадут дополнительные сухпайки. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Pnzreg.ru Продуктовый набор

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Как уточнили редакции «НГС Новости» в минобре, наборы начнут раздавать на следующей неделе. Их получат льготные категории учащихся в 5−8 классах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 14 февраля к очному формату обучения выходят первые, девятые и десятые классы, продолжат учиться очно школьники со второго по четвёртый класс и одиннадцатиклассники.