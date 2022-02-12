Бердск, Новосибирская область, 12 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Бердск оказался в передовиках по Новосибирской области по числу вакцинированных детей. Об этом сообщила главный врач центральной городской больницы Елена Тоцкая.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По её данным, на сегодняшний день привито 50 детей. При этом Тоцкая утверждает, что цифра была бы больше, но нет вакцины — поступление ожидается в ближайшие дни.

Всего от коронавируса привились около 80% бердчан.