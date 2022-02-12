Москва, 12 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 18 597 человек. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Сообщается, что во всех 85 регионах страны выявлено 203 766 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализация понадобилась только 18 597 пациентам — это на 3,55% меньше, чем 11 февраля.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 729 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 112 658 человек.

При этом в лидеры по числу выявленных случаев заражения вышел Санкт-Петербург — 21 689 случаев. На втором месте Москва — 14 336 случаев. Далее следуют: Московская область (9146), Красноярский край (8192), Пермский край (5557).