Париж, , 12:24 — REGNUM США потеряли главенствующее положение на мировой арене и пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах, поделился своим мнением лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В … кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию … И что в итоге делают США? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела», — рассказал он в эфире телеканала France 2.

Отвечая на вопрос, считает ли он агрессором НАТО, Меланшон ответил утвердительно и отметил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории, тогда как НАТО пытается помешать этому вопреки международному правопорядку.

Тот факт, что альянс разместил в Польше ракеты и системы ПРО, заставляет Москву чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию, пояснил Меланшон.

В Кремле и МИД РФ не раз отмечали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у границ РФ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и альянса, которые накачивают Украину вооружениями.