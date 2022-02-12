Москва, 12 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который на днях попал в больницу, заявил, что чувствует себя хорошо и вскоре будет выписан. Об этом он заявил в интервью ТАСС сегодня, 12 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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По словам Зюганова, его госпитализация носит профилактический характер и никак не связана с коронавирусной инфекцией. Из Центральной клинической больницы его выпишут через несколько дней.

«Все нормально, трудимся, работаем, профилактику проходим. У меня есть свои тут [причины], у меня была сложная операция в свое время, поэтому я после этого вынужден проходить диспансеризацию, профилактику, и особенно в условиях такой пандемии», — рассказал Зюганов.

Он подчеркнул, что продолжает трудиться на больничной койке и находится в рабочем состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. При этом ранее Жириновский утверждал, что он вакцинировался против коронавируса аж 8 раз, но это его не спасло. О состоянии Жириновского информация противоречивая.

После этого в больницу попал Зюганов и поползли слухи о том, что он также заразился коронавирусом. Однако окружение политика это опровергает.