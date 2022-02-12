Брюссель, 12 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. МИД Бельгии рекомендовал находящимся на Украине соотечественникам покинуть эту страну.

Бельгия

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«Все поездки на территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые … находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — отмечается в публикации ведомства.

«С случае внезапного ухудшения ситуации, средства связи на Украине, включая телефонную и интернет, могут быть нарушены. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов…», — уточняется в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что при эскалации конфликта не смогут гарантировать эвакуацию бельгийцев.