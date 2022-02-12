Луганск, 12 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков ВСУ в районе пос. Станица Луганская (подконтрольного Киеву) в Донбассе, заявили 12 февраля в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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В районе н.п. Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ ВС Украины с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, отмечается в сообщении.

Таким образом силовики ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в данных районах, добавил он.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила бронетехнику ВСУ в пос. Станица Луганская у линии соприкосновения в Донбассе.