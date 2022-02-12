Луганск, 12 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Минские соглашения — это фундаментальный документ для мира в Донбассе, который обязательно наступит, вопреки сопротивлению со стороны Украины. Такое заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

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Напомним, что сегодня, 12 февраля, прошло ровно семь лет с того момента, как в Минске завершились многочасовые переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), а затем прошли переговоры контактной группы по Украине, результатом чего стало подписание Комплекса мер по выполнению Минских соглашений или так называемого Минска-2. Этот документ предполагает прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии фронта, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины. Минские соглашения и Комплекс мер по их исполнению все эти годы игнорируются украинской стороной.

«Сегодня — семилетие «Минска-2». Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира на Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева», — написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.