Пекин, 12 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала ситуацию с подозрением ее подопечной в употреблении допинга. Она заявила об этом 12 февраля в эфире Первого канала.

Этери Тутберидзе [kremlin

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«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать», — сказала она.

Также тренер отметила, что понимает, что существует необходимый протокол действий и добавила, что сборная не бросила спортсменку в этой ситуации, так как она со своими членами до конца — и в беде, и в радости.

«Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», — заключила Тутберидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что в МОК хотят, чтобы ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой была разрешена максимально возможно быстро.