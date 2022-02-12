Женская сборная России по керлингу проиграла Южной Корее на Олимпиаде
Пекин, 12 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Российская женская сборная по керлингу уступила команде Южной Кореи в третьем матче на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Керлинг
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Спортсменки из России проиграли южнокорейским керлингисткам со счетом 5:9.
В составе сборной России выступали Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). В следующем матче российская команда встретится со сборной Японии.
Отметим, лучшие четыре команды на групповом этапе выйдут в полуфинал турнира Олимпиады.