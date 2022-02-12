Бухарест, 12 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе прошедших 11 февраля телефонных консультаций президента США Джо Байдена с главами союзных государств и руководителями НАТО и ЕС поддержал планы по наращиванию военного присутствия Североатлантического Альянса на востоке Европы. Об этом сообщает пресс-служба администрации румынского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Клаус Йоханнис

пресс-служба президента Румынии «Президент Румынии подчеркнул, что обеспечение укреплённой позиции сдерживания и обороны единым и последовательным образом на всём восточном фланге от Балтийского моря до Чёрного способствует региональной стабильности, а также безопасности альянса в целом».

Йоханнис отметил важность продолжения политико-дипломатического поиска решений по деэскалации ситуации вокруг Украины, которые позволили бы альянсу «не подорвать свои фундаментальные принципы». Если же такие решения по деэскалации «не принесут результатов» — скоординированной подготовки трансатлантическими партнёрами «широкого пакета санкций, который будет принят против России».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран-союзников заявил, что Россия якобы нападёт на Украину 16 февраля.

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