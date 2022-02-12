Луганск, 12 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ВСУ не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток. Об этом 12 февраля сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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Как отмечается в сообщении, за истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Летом 2020 г. в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в т. ч. поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.