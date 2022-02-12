Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Госдепартамент США планирует объявить об эвакуации посольства США в Киеве, передает Associated Press.

Украина

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Соответствующее объявление, как отмечается, будет сделано 12 февраля. Все сотрудники посольства США в столице Украины должны будут покинуть страну «в преддверии опасного российского вторжения», передает агентство.

При этом дополняется, что ограниченное число дипломатов может быть переведено на запад Украины, чтобы Штаты могли сохранить дипприсутствие в стране.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля заявило, что намерено эвакуировать семьи дипломатов из Украины. При этом диппредставительство продолжит работу. МИД Британии также заявил о вывозе сотрудников своего посольства.