Белград, , 09:55 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна начинает экстренные закупки продовольственных товаров и нефтепродуктов из-за ситуации на Украине. Об этом Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ Прва» 11 февраля.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Вучича, на сегодняшний день, весь мир «истерично ждёт», что что-то случится между Россией и Украиной и, конечно, нельзя делать вид, что ничего такого не происходит."Есть стратегические и тактические темы, когда видите, что весь мир истерично ждет, что что-то случится между Россией и Украиной, то вы не можете делать вид, что ничего не происходит», — сказал Вучич.

В связи с этим власти Сербии организовали закупки продовольственных товаров, а также нефтепродуктов для стратегических запасов.

«Конечно, голова взрывается от того, что вам надо решить вопрос закупки нефтепродуктов в крупных объемах, нужно найти деньги на то, что бюджет не предусматривает. Мы сегодня экстренно заказали 10 млн кг соли, 1 млн кг фасоли, столько же гороха, из-за ситуации, которая происходит, возьмем 30 млн кг муки <…>. Мы работаем над этим», — поделился Вучич.

Стоит отметить, что ранее президент Сербии выразил надежду, что большого конфликта в Европе удастся избежать и тогда Сербии бояться нечего.

«Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным. И тогда я ни за что не опасаюсь: ни за будущее Сербии, ни за будущее континента», — говорил Вучич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад активно нагнетает напряжение вокруг Украины, пытаясь представить дело так, будто Россия собирается напасть на эту страны. Западные СМИ развернули масштабную пропагандистскую кампанию, в рамках которой постоянно рассказывается, что Россия «вот-вот» нападёт на Украину, тиражируются фейки о российских войсках, которые якобы уже сосредоточены на границе и прочее.

Российская сторона не раз указывала, что намерений вторгаться на Украину у неё нет. При этом в реальности развязать войну на Украине может именно Запад, а вовсе не Россия. Дело в том, что западные страны полностью контролируют украинское руководство и если они прикажут ему атаковать Донбасс, где проживают российские граждане, то Россия просто не сможет не ответить на эту агрессию.