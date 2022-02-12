Новосибирск, 12 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3496 пациентов, в том числе 176 детей. Днём ранее — 3610 пациентов, в том числе 179 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 5122 случая заражения коронавирусом. За это же время 487 человек выздоровели, одиннадцать пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 138 393 случая заражения коронавирусом (в том числе у 18 289 детей), 79 927 человек выздоровели, умерли 4772 пациента.

В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 288 человек, на ИВЛ — 44 пациента.