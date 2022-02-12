Вашингтон, 12 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Джо Байден — лидер США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО, передает Politico.

Джозеф Байден

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Несколько официальных лиц в США подтвердили заявление президента США. При этом Вашингтон предупредил союзников, что якобы непосредственному «наступлению» будет предшествовать «шквал ракетных ударов». При этом издание признает, что информация разведки может быть «предварительной».

Европейцы же отнеслись к предупреждению с долей скепсиса, пишет Politico.

В онлайн-переговорах, на которых лидер США сделал данное предположение, участвовали представители ЕС, НАТО.

Ранее Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» РФ на Украину. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что истерика Белого дома «показательна как никогда».