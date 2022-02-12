Москва, 12 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 февраля, проведет телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили Кремль и Белый дом.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

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Сообщается, что по запросу американской стороны разговор Путина с Байденом состоится сегодня. Предполагается, что Байден позвонит Путину из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид в 11:00 по местному времени. В Москве тогда будет 19:00. При этом в Белом доме заявили, что Россия предлагала провести телефонный разговор 14 февраля, но американская сторона попросила сделать это 12-го и Москва согласилась.

Телефонный разговор Путина с Макроном состоится около полудня по парижскому времени или около 14:00 по московскому времени. Известно, что президенты согласились созвониться по итогам личных переговоров в Москве.

Все эти международные телефонные разговоры высокого уровня вызваны очередной истерикой в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Уже несколько месяцев в западных СМИ тиражируют фейки о том, что Россия «вот-вот» вторгнется на Украину, постоянно называются какие-то даты этого «вторжения», которые каждый раз оказываются ложью.