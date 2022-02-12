Могилёв, Белоруссия, 12 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Сводные артиллерийские дивизионы Восточного военного округа (ВВО) и вооружённых сил Белоруссии, действуя в рамках учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне «Осиповичский» (Могилёвская область), нанесли массированные огневые удары по району, занятому условным противником. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

пресс-служба Минобороны РФ. «В ходе розыгрыша тактического эпизода расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) совершили марш в назначенные районы, в кротчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования».

После выполнения залпа, расчёты РСЗО отработали оперативную смену огневых позиций. Для разведки целей, визуального контроля и управления огнём дивизионы использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» направлены исключительно на развитие оборонного потенциала двух стран и не представляют ни для кого никакой угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, основные манёвры в рамках белорусско-российских совместных учений «Союзная решимость — 2022» 11 февраля пройдут на двух полигонах Белоруссии — «Гожском» и «Брестском».

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