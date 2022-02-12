Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия «российской агрессии», направленной против Украины, предложил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд. Об этом 11 февраля сообщил офис сенатора.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно инициативе, власти США при определении мер реагирования не должна будет делать различий между Россией и любой другой страной, которая окажет ей помощь в случае акта военной агрессии, направленного против суверенитета или территориальной целостности Украины.

В законопроекте особый акцент сделан на Белоруссии, так как российские войска находятся на её территории.

Россия и Белоруссия в настоящее время проводят совместные учения. При этом в Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивали, что российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» направлены исключительно на развитие оборонного потенциала двух стран и не представляют ни для кого никакой угрозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом заявил о возможном нападении России на Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

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