Байден позвонит Путину 12 февраля — Белый дом
Вашингтон, 12 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным сегодня, 12 февраля, утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня по московскому времени). Об этом сообщил представитель Белого дома.
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Накануне, 11 февраля, западные страны раздули очередной виток истерики на тему «Россия готовится нападать на Украину». Ряд стран рекомендовали своим гражданам «немедленно покинуть Украину», а также начали вывоз некоторых сотрудников своих посольств в Киеве.
Во Франции и США заявили, что лидеры этих стран хотят позвонить Владимиру Путину.
По словам представители Белого дома, Байден и Путин созвонятся 12 февраля. При этом российская сторона предлагала организовать телефонный разговор 14 февраля, но американская сторона предложила сделать это быстрее и Москва согласилась.
Стоит отметить, что в последний раз Путин и Байден говорили по телефону в конце 2021 года.