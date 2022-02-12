Пекин, 12 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Международном олимпийском комитете (МОК) хотят, чтобы ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой была разрешена максимально возможно быстро. Об этом 11 февраля рассказал журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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«Мы хотим, чтобы процесс шел по правилам и завершился как можно быстрее, поэтому мы и обратились в CAS, чтобы разобраться в принятом решении», — сказал он.

Также Адамс указал, что сложившуюся с российской спортсменкой ситуацию нужно прояснить, так как это позволит МОК сконцентрироваться на спорте, а не на возможных случаях нарушения антидопинговых правил.

При этом директор по коммуникациям МОК отметил, что юридические разбирательства требуют времени и утончил, что решение по делу Валиевой будет вынесено до 15 февраля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что комитет намерен оказывать содействие в расследовании действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.