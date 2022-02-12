Пекин, 12 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Содействие в расследовании действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой намерен оказывать Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 11 февраля рассказал журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Luu Камила Валиева

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«МОК приветствует и будет оказывать содействие в расследовании действий окружения спортсменки», — сказал он.

Также Адамс напомнил, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) есть отдел независимой разведки и расследований и добавил, что также в расследовании участвует Международное агентство допинг-тестирования.

«Но мы бы со своей стороны тоже хотели бы оказать содействие, как это прежде делали в каждом подобном деле», — отметил директор по коммуникациям МОК.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней российской фигуристки Валиевой.