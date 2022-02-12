Тегеран, 12 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 11 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 133 437, причем 143 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 143 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 133 437 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 31 247 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2781 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 260 240 пациентов из общего числа 6 761 855 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 3261 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 428 247 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 745 040 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.