Дамаск, 12 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Вакцины от коронавирусной инфекции, применяемые в Сирии, являются безопасными и эффективными. При этом вакцинация является единственным решением данной проблемы, заявила Акджемаль Махтымова — официальный представитель ВОЗ в Сирии, передает пресс-служба организации.

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«В условиях, когда «Омикрон» и др. штаммы угрожают жизни, вакцинация и соблюдение профилактических мер — единственное решение. Вакцины безопасны, эффективны и бесплатны», — отметила она.

По данным ВОЗ, к 27 января в Сирию в рамках COVAX по доступу слаборазвитых стран к вакцинам от COVID-19 доставлено достаточно препаратов, чтобы привить 39% населения. Несмотря на это, полный курс вакцинации прошло только 5% населения.

26 января в Сирию по программе COVAX доставили около 4 млн доз вакцины Johnson & Johnson. Партию препарата передали Дамаску власти Италии. Также Сирия получила от ВОЗ вакцину AstraZeneca производства Индии. Также применяется китайская вакцина Sinopharm и российские препараты («Спутник V», «Спутник Лайт»).