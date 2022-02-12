Канберра, 12 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Власти Австралии призвали граждан своей страны покинуть территорию Украины. Обращение премьер-министра Скотта Моррисона опубликовал news.com.au.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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По его словам, на Украине сложилась «очень опасная ситуация», и в целях собственной безопасности гражданам следует покинуть ее. При этом его призыв является лишь советом, решение же должны принимать сами граждане.

При этом в коммюникеминистерства иностранных дел Новой Зеландии сообщается, что гражданам рекомендовано «незамедлительно» покинуть Украину. В дипведомстве предупредили: возможности страны по предоставлению консульской помощи на Украине ограничены из-за отсутствия в Киеве диппредставительства.