Вашингтон, 12 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Эвакуация для сотрудников американского посольства на Украине определена Госдепартаментом США. Об этом 12 февраля сообщает The Associated Press.

Посольство США в Киеве

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Уточняется, что начало эвакуации посольства США в Киеве будет объявлено 12 февраля. Официального подтверждения данной информации на настоящий момент не поступало.

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал американских граждан безотлагательно покинуть территорию Украины, используя любой удобный вид транспорта. При этом американский лидер уточнил, что в случае начала военных действий на Украине эвакуация американцев спецбортами не предусмотрена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкое издание Der Spiegel назвало точную дату начала «военного вторжения» России на Украину.