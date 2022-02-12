Вашингтон, 12 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Джо Байден — президент США — объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Об этом передает Politico.

Джозеф Байден

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Несколько официальных лиц в США подтвердили заявление Байдена. При этом уточняется, что Вашингтон предупредил союзников, что якобы непосредственному «наступлению» будут предшествовать «шквал ракетных ударов», а также и якобы «кибератаки». При этом Politico признает, что информация разведки может быть предварительной и неполной.

Европейцы же отнеслись к предупреждению с долей скепсиса, отмечает само издание.

В онлайн-переговорах, на которых американский лидер сделал данное предположение, участвовали представители ЕС, НАТО — Франции, Канады, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Румынии.

Ранее Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» РФ на Украину. А Der Spiegel пишет, что предполагаемое «вторжение» может начаться 16 февраля.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома США «показательна как никогда»: «Англосаксам нужна война. Любой ценой».