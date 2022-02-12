Осло, 12 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Требования о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции в общественных местах могут быть отменены в Норвегии, 11 февраля сообщило издание Verdens Gang со ссылкой на свои источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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По информации журналистов, норвежское правительство будет обсуждать соответствующий вопрос на заседании 12 февраля и через день объявит итоговое решение. Ранее власти страны допустили, что в королевстве к 17 февраля могут быть отменены все коронавирусные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Дании перестали действовать все ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, а также прекратили классифицировать COVID-19 как социально опасное заболевание.