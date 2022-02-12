Куала-Лумпур, , 07:39 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 20 939 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 20 818 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие приехали из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 996 361. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 32 099 человек.

В настоящее время в королевстве числится 122 991 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 155 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.