Токио, 12 февраля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. «Непредсказуемость ситуации», складывающейся на Украине стала причиной призыва властей к японским гражданам покинуть украинскую территорию. Об этом 12 февраля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

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По его словам, Токио будет действовать в зависимости от того, как будут развиваться события. Кисида также вновь подчеркнул, что Япония продолжит тесное взаимодействие с другими странами «Группы семи» (G7) по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство иностранных дел призвало сограждан покинуть Украину из-за «роста напряжённости» в указанной стране.