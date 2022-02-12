Вашингтон, 12 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Оставшихся три тысячи бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США будут переброшены на следующей неделе в Польшу. Об этом 11 февраля заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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По его словам, соответствующий приказ дал американский министр обороны Ллойд Остин. Чиновник отметил, что военные будут отправлены на польскую территорию с военной базы Форт-Брэгг (США) на самолетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент США Джо Байден призвал сограждан в срочном порядке покинуть Украину любым из доступных видов транспорта.

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