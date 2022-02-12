Токио, 12 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Власти Японии намерены рассмотреть возможность снятия ряда ограничений на въезд в страну, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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«Мы хотели бы рассмотреть возможность смягчения ограничений», — заявил он.

Кисида уточнил, что решение будет приниматься с учетом экспертных мнений, а также данных по новому штамму «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, учитываться будут и сведения по эпидемиологической ситуации в других странах.

Напомним, строгие ограничения в въезд в Японию ввели в конце 2020 года. Фактически страна перестала выдавать новые визы иностранцам из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время возможностью въехать на территорию Японии располагают японские граждане, иностранцы, имеющие вид на жительство, и сотрудники дипломатических представительств.