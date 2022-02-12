Пекин, 12 февраля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

Всего на соревнования в Китай 11 февраля прибыл 81 человек. В том числе 59 — спортсмены и члены официальных делегаций, коронавирус выявили у четырёх из них. При ПЦР-тестировании 22 «представителей других заинтересованных сторон» COVID-19 диагностировали также у четырёх человек. Тестирование на коронавирус проводится в пекинском аэропорту и в отеле Олимпийской деревни.

Как сообщало ИА REGNUM, российская хоккеистка Мария Печникова получила положительный результат теста на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине.

Читайте также: США собрались преследовать российских спортсменов по «закону Родченкова»