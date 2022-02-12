Пекин, 12 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Ввоз препарата Paxlovid, созданного американской компанией Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, разрешен государственным управлением по контролю за фармацевтической продукцией Китая. Об этом ведомство сообщило 12 февраля на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Указанное лекарство выпускается в форме таблеток двух видов, которые пациент должен принимать вместе дважды в день в течение пяти суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января власти Канаде одобрили использование препарата Paxlovid для лечения COVID-19.