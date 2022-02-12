Веллингтон, , 06:27 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 454 случая локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что 294 зараженных выявили в городе Окленде, где находится самый крупный очаг распространения инфекции. Других инфицированных выявили в различных регионах Новой Зеландии. Еще восемь заболевших коронавирусной инфекцией выявили при въезде в страну на границе.

В настоящее время в новозеландских больницах лечится 27 пациентов с COVID-19. При этом подчеркивается, что состояние всех пациентов стабильное, ни одного не перевели в палату реанимации. Также отмечается, что к настоящему времени 95% жителей Новой Зеландии полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Тем не менее в стране фиксируется стабильный рост заболеваемости COVID-19.