Вашингтон, 12 февраля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Заявления американских политиков о готовящемся «военном вторжении» России на Украину, которое якобы произойдёт до окончания Олимпиады в Пекине, назвал не соответствующими действительности посол России в США Анатолий Антонов. Такой комментарий дал российский дипломат 11 февраля в интервью журналу Newsweek.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По мнению Антонова, заявления помощника американского президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сделаны в алармистском ключе. По словам российского дипломата, в таких словах можно усмотреть стремление американской администрации повысить градус антироссийской пропаганды, а также убедить общественность в неминуемости «российской агрессии».

Как уточнил Антонов, США таким образом пускают пыль в глаза, ссылаясь на некие разведданные, деталей которых не приводит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкое издание Der Spiegel назвало дату «вторжения» России на Украину.