Москва, 12 февраля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомил прибывшего в Москву на переговоры главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса с выставкой, посвящённой истории военного сотрудничества СССР и западных союзников в годы Великой Отечественной войны. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командующие войсками СССР и союзников в Берлине. 1945

пресс-служба Минобороны РФ «Выставка, развёрнутая в Минобороны России, рассказывает о взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской Германией. На витринах представлены подлинные экспонаты из фондов Центрального музея Вооружённых Сил РФ, а также копии иллюстративного и документального материала».

Шойгу комментировал Уоллесу богатейшую экспозицию выставки, отметив, что на одной из фотографий могут быть и родственники британского министра. Также он рассказал о том, что в подмосковном парке «Патриот» есть памятники многим союзникам СССР.

Сергей Шойгу «Мы обязательно пригласим вас и госпожу посла в парк «Патриот». Там уже есть многие памятники. Кроме английских будут «Нормандия-Неман», Франция, Соединённые Штаты, Китай, Вьетнам, Монголия и многие другие — все, кто оказывал помощь Советскому Союзу. На открытие пригласим обязательно».

Напомним, в ходе прошедших ранее переговоров, министр обороны России предложил своему британскому коллеге ради снижения напряжённости прекратить «напичкивание» Украины оружием.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал встречу с Сергеем Шойгу «конструктивной».