Шойгу показал британскому коллеге выставку о сотрудничестве в годы войны
Москва, 12 февраля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомил прибывшего в Москву на переговоры главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса с выставкой, посвящённой истории военного сотрудничества СССР и западных союзников в годы Великой Отечественной войны. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Шойгу комментировал Уоллесу богатейшую экспозицию выставки, отметив, что на одной из фотографий могут быть и родственники британского министра. Также он рассказал о том, что в подмосковном парке «Патриот» есть памятники многим союзникам СССР.
Напомним, в ходе прошедших ранее переговоров, министр обороны России предложил своему британскому коллеге ради снижения напряжённости прекратить «напичкивание» Украины оружием.
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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал встречу с Сергеем Шойгу «конструктивной».