Виндзор, Канада, 12 февраля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. В Канаде вступило в силу решение высшего суда провинции Онтарио, постановившего освободить заблокированный протестующими против коронавирусных ограничений дальнобойщиками мост Амбассадор, соединяющий Канаду и США. Об этом 11 февраля сообщает телеканал CTV.

MJ Preston Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада

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Решение, вынесенное судом в городе Виндзор (провинция Онтарио, Канада) вступило в силу в 19:00 по местному времени (03:00 мск 12 февраля). Оно было принято по иску канадских автопредприятий, требующих прекратить блокировку протестующими движения транспорта по мосту, соединяющему Виндзор с Детройтом (штат Мичиган, США), на который приходится до 25% всех грузов, перевозимых из США в Канаду.

Напомним, массовые акции протеста против связанных с COVID-19 ограничений проходят в Канаде с конца января. С 7 февраля водители грузовиков заблокировали движение через мост Амбассадор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля канадские дальнобойщики, протестующие против обязательной вакцинации, согласились разблокировать на перекрытом мосту одну полосу.