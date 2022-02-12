Сеул, , 04:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 54 941 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Из них 53 797 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии по числу выявленных заболевших за одни сутки. При этом в Южной Корее уже третий день подряд выявляют более 50 тыс. инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 294 205. Также за минувшие сутки в стране скончались 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 7045 человек.