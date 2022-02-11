Оттава, 12 февраля, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Канадские граждане, которые находятся на Украине, должны незамедлительно покинуть украинскую территорию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, опубликованном на сайте МИД государства.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

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Она отметила, что дипломаты, которые работают на Украине, остаются на своих местах и продолжают оказывать консульские услуги. Министр подчеркнула, что Оттава не перестает сотрудничать со своими партнерами и следит за развитием ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что канадские военные инструкторы, участвующие в операции Unifier, задержатся на Украине до 2025 года и их численность постепенно будет возрастать.