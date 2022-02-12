Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Новой датой возможного «нападения» России на Украину может стать 15 февраля. Об этом 11 февраля сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных чиновников из неназванной страны.

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По данным агентства, действия Россия могут включать провокацию в Донбассе, либо прямое нападение на столицу Украины, город Киев. Чиновники, на которых ссылается Bloomberg, утверждают, что военное вторжение России на Украину может начаться уже 15 февраля. Какую должность занимают чиновники, ставшие источником информации о «вторжении» России и в какой стране они работают, агентство не уточняет.

Стоит отметить, что агентство Bloomberg уже ошибочно сообщало о «вторжении» России на Украину, публикация затем была удалена, а читателям принесены извинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил о возможном нападении России на Украину ещё до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

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