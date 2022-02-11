Брюссель, 12 февраля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) разрешил выехать с Украины незадействованному в особо важных процессах персоналу своего дипломатического представительства. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано 11 февраля сообщает газета Politico.

Цитата из к/ф «Гардемарины, вперед!» реж. Светлана Дружинина. 1987. СССР Михаил Боярский в роли дипломата Шевалье де Брильи

Петера Стано «На данный момент второстепенный персонал получил возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере её развития и в соответствии с обязанностью заботиться о своих сотрудниках».

По его словам, внешнеполитическая служба Евросоюза в настоящее время находится в тесном взаимодействии со странами ЕС.

Ранее о возможной подготовке «западными коллегами» связанных с Украиной провокационных действий заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Латвии призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины, используя любые доступные способы передвижения.

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