Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 февраля снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 503,53 пункта (1,43%), до уровня 34 738,06 пункта. S&P 500 подешевел на 85,44 пункта (1,90%), до уровня 4418,64 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 394,49 пункта (2,78%), до уровня 13 791,15 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,95 (4,39%), до уровня $93,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 февраля снижением. Больше других потерял технологический сектор.

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