Париж, 11 февраля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным рассчитывает завтра, 12 февраля, провести президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 11 февраля Agence France-Presse.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Французская сторона рассчитывает провести переговоры в районе 14:00 мск. Цель разговора — обсуждение украинского вопроса.

Отметим, что украинская тема, а также вопрос гарантий безопасности, которых Москва добивается от НАТО, обсуждались 7 февраля в ходе продолжительной встречи Путина и Макрона в Кремле.