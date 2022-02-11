Рим, , 23:17 — REGNUM Премьер Италии Марио Драги после организованной президентом США Джозефом Байденом конференции с рядом западных лидеров поддержал «возможность серьезных санкций« против России в случае «атаки на территориальную целостность Украины», сообщили в пресс-службе правительства Италии в пятницу, 11 февраля.

Марио Драги World Economic Forum

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При этом, как отмечается, Драги продолжает «надеяться на эффективный диалог» с Москвой.

Все участники разговора согласились, что «необходимо обеспечить твердую позицию сдерживания» России, сохраняя при этом открытым «диалог с Москвой», что может помочь и «реализации Минских соглашений», сообщили также в пресс-службе.