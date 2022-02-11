Вашингтон, 11 февраля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. О намерении главы США Джо Байдена провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сообщил 11 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Салливан «Я ожидал бы, что президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным».

Он добавил, что пока по этому вопросу ничего конкретного сообщить не может: состоится ли разговор и когда — неизвестно.

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Добавим, что это заявление сделано на фоне призыва Вашингтона к своим соотечественникам спешно уезжать с Украины — якобы из-за военной угрозы со стороны России.