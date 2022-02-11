Байден решил поговорить с Путиным – Белый дом
Вашингтон, 11 февраля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. О намерении главы США Джо Байдена провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сообщил 11 февраля журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джо Байден
«Я ожидал бы, что президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным».
Он добавил, что пока по этому вопросу ничего конкретного сообщить не может: состоится ли разговор и когда — неизвестно.
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Добавим, что это заявление сделано на фоне призыва Вашингтона к своим соотечественникам спешно уезжать с Украины — якобы из-за военной угрозы со стороны России.