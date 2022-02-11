Рим, , 23:01 — REGNUM Сенат Италии отклонил предложение о выплате пособий семьям медиков, погибших от коронавируса во время пандемии, передают национальные СМИ в пятницу, 11 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Упущена хорошая возможность сказать семьям врачей настоящее «спасибо», не говоря уже о том, что многие из этих семей лишились единственного источника дохода», — прокомментировал решение сенаторов глава национального профсоюза медиков Филиппо Анелли.

По данным на 11 февраля, в Италии умерли 150 555 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 334 (днем ранее — на 325). Число подтвержденных носителей выросло на 67 152 (днем ранее — на 75 861). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 991 109 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 751 125 человека (на 62 149 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллиона человек (более 80,6% граждан страны).