Рим, 11 февраля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Сенат Италии отклонил предложение о выплате пособий семьям медиков, погибших от коронавируса во время пандемии, передают национальные СМИ в пятницу, 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Упущена хорошая возможность сказать семьям врачей настоящее «спасибо», не говоря уже о том, что многие из этих семей лишились единственного источника дохода», — прокомментировал решение сенаторов глава национального профсоюза медиков Филиппо Анелли.

По данным на11 февраля, в Италии умерли150 555человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на334(днем ранее — на325). Число подтвержденных носителей выросло на67 152(днем ранее — на75 861). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 991 109 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 751 125человека (на62 149 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллионачеловек (более 80,6% граждан страны).