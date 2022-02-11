Женева, Швейцария, , 22:14 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 2 473 605 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 788 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 404 910 528 носителей вируса, подтверждено 5 783 776 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 332 592 выявленных инфицированных и 12 005 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.